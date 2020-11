Autyzm, reumatyzm i powikłania po koronawirusie u najmłodszych pacjentów. #Jesteśmydladzieci

- Kuba pewnie nas kocha, tak jak my kochamy bardzo jego, natomiast nie potrafi tego okazać i to bardzo boli. Zrobimy wszystko, żeby usłyszeć kiedyś te najważniejsze słowa, czyli: kocham cię - mówi mama chorującego na autyzm Kuby, Ewelina Rudzik. W niedzielę o 13:30 w programie Fundacji Polsat "Jesteśmy dla dzieci" także o reumatyzmie u najmłodszych i powikłaniach po zakażeniu koronawirusem.

W najbliższym programie "Jesteśmy dla dzieci" historia 3-letniego Kuby, u którego zdiagnozowano autyzm. Agnieszka Grzegorczyk, członek zarządu Fundacji Polsat, na antenie Polsat News przypomniała, że to choroba, którą jest bardzo trudno zdiagnozować. - Tutaj bardzo ważni są opiekunowie i rodzice - powiedziała.

"Terapii nie da się prowadzić online"

- Od samego urodzenia zmagamy się z bardzo ciężką alergią pokarmową, która w tej chwili przerodziła się w alergię wziewną. Natomiast to jest tylko dodatek. Tak naprawdę największym naszym problemem jest to, że Kuba ma autyzm. Zdiagnozowany bardzo wcześnie, bo terapię rozpoczęliśmy już, gdy miał 14 miesięcy - mówi mama Kuby, Ewelina Rudzik.

- Jesteśmy od początku października wyłączeni z dostępu od terapii publicznej. Jeszcze kontynuujemy terapię prywatną. Inaczej jest, jak dziecko idzie na zajęcia i ma kontakt chociażby z terapeutą - mówi i dodaje, terapii nie da się prowadzić online.

- Mamy już z dzieckiem kontakt wzrokowy, ale to na zasadzie takiej, kiedy on chce na nas popatrzeć. Pojawił się gest wskazywania palcem. Kuba nie mówi nic

Mama Kuby przyznaje, że do tej pory nie pogodziła się z diagnozą swojego dziecka. - Kuba był naszym wyczekiwanym przez 12 lat dzieckiem. W tym roku podjęłam decyzję o tym, żeby rozpocząć psychoterapię, żeby umieć się pogodzić z tym i żeby móc iść dalej w terapii - powiedziała.

- To, że dziecko jest zamknięte, to jest okropna rzecz. Patrzy się na inne dzieci i po prostu się zazdrości. Z drugiej strony człowiek chciałby się chociaż przytulić do tego dziecka, a tutaj tego przytulenia nie chce. Kuba pewnie nas kocha, tak jak my kochamy bardzo jego, natomiast nie potrafi tego okazać i to bardzo boli. Zrobimy wszystko, żeby usłyszeć kiedyś te najważniejsze słów, czyli: kocham cię - dodaje.

Reumatyzm i powikłania po zakażeniu koronawirusem

W najbliższym programie także temat reumatyzmu, który, wbrew przekonaniom, nie dotyczy tylko osób starszych, ale dotyka też dzieci.

- Słysząc słowo "reumatyzm", mam przed oczami teraz młodą osobę. Kiedyś, gdybym usłyszała to słowo, to starszą osobę - mówi Violetta Zajk, prezes Stowarzyszenia 3majmy się Razem.

Jak dodaje, zdarza się, że na chorobę reumatyczną mogą chorować nawet dzieci, które mają 2 lata.

- W programie nie zapomnimy także o pandemii, dlatego, że pandemia koronawirusa utrudnia leczenie i rehabilitację także dzieciom z chorobami reumatycznymi. Powiemy także o coraz częstszych powikłaniach u dzieci po zakażeniu koronawirusem - powiedział prowadzący program "Jesteśmy dla dzieci" Bartosz Kwiatek.

Mikołajkowy Blok Reklamowy

6 grudnia już po raz siedemnasty na antenie Polsatu zostanie wyemitowany specjalny blok reklamowy, z którego całkowity dochód, obliczany na podstawie wyników oglądalności, jest przekazywany na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji Polsat. Przez 24 lata objęła ona swoją pomocą już ponad 36 tysięcy dzieci.

- Włącz Polsat, 6 grudnia o 18:45. Ten prosty gest już od 17 lat ma niesamowitą moc. Dzięki niemu Fundacja Polsat może wspierać m.in. leczenie i rehabilitację swoich podopiecznych. Za tę ogromną pomoc dziękujemy wszystkim widzom, którzy co roku tak licznie zasiadają przed telewizorami by obejrzeć Mikołajkowy Blok Reklamowy. W tej edycji mamy drobną zmianę, nasz etatowy Mikołaj – Pan Krzysztof Kowalewski, który jest z nami od samego początku, wybrał się na krótki "urlop". Ale znalazł idealne zastępstwo, swojego przyjaciela, Piotra Gąsowskiego - mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

