Parlament Europejski w środę będzie dyskutował na temat prawa do aborcji w Polsce. Dzień później europosłowie mają przyjąć rezolucję złożoną przez cztery frakcje: Socjalistów i Demokratów, Odnowić Europę, Zielonych i GUE. - Uważam, że to pierwszy krok w debacie, która zakończy się prawem każdej Europejki do bezpiecznej i legalnej aborcji - powiedziała polsatnews.pl europosłanka Sylwia Spurek.

W środę Parlament Europejski ma dyskutować na temat prawa do aborcji w Polsce w kontekście niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W czwartek eurodeputowani mają przyjąć rezolucję w tej sprawie.

Przygotowany przez grupy lewicowe projekt wskazuje, że ograniczenie lub zakazanie prawa do aborcji w żaden sposób nie eliminuje tego typu zabiegów, a jedynie spycha je do podziemia, "prowadząc do wzrostu liczby nielegalnych, niebezpiecznych, tajnych i zagrażających życiu aborcji". Europejska Partia Ludowa, która wahała się w tej kwestii, ma poprzeć rezolucję mimo, że nie podobały jej się m.in. proponowane zapisy dot. harmonizowania prawa do aborcji na poziomie europejskim.

- Wszystko wskazuje na to, że rezolucja może zostać poparta i przez posłów Lewicy, posłów i posłanki PO i oczywiście przeze mnie - w imieniu europejskich Zielonych. To byłby przełom, bo pierwszy raz w kwestii aborcji mówilibyśmy jednym głosem od lewa do prawa - powiedziała polsatnews.pl Sylwia Spurek.

Sprawy związane z prawami człowieka regulowane przez UE

Eurodeputowani PiS w reakcji na tekst rezolucji złożyli alternatywną propozycję. Europosłanka Jadwiga Wiśniewska na konferencji prasowej ogłosiła, że w projekcie wskazane jest, że "kompetencje, które nie zostały przekazane UE w traktatach, są kompetencjami państw członkowskich".

- W tej sytuacji nerwowość ze strony PiS jest zrozumiała. Oni mają świadomość, że ich świat powoli się rozpada. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że nasza rezolucja w sprawie zakazu aborcji jest początkiem debaty o zmianie traktatów i poszerzaniu kompetencji unijnych - skomentowała Sylwia Spurek.

Europosłanka frakcji Zieloni podkreśla, że "cel długoterminowy jest jasny". - Wszystkie sprawy związane z prawami człowieka, nazywane przez niektórych niesłusznie światopoglądowymi, muszą być w 100 proc. kompetencją Unii Europejskiej. Często dostaję pytania, czy dotyczy to też równości małżeństw i adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Tak, docelowo dokładnie właśnie tak musi wyglądać system prawny UE i polityka spójności - zapewniła.

Jej zdaniem jedną z podstawowych zasad traktatowych UE jest "równość i eliminacja wszelkich dyskryminacji". - Nie uda się tego zrobić bez zmiany traktatu. Myślę, że w organach UE buduje się coraz większa zgoda co do tego, że należy kompetencje poszerzyć. Uważam, że największe szanse na początek ma kwestia zdrowia, a za nią pójdą unijne standardy dotyczące zdrowia reprodukcyjnego i prawo do aborcji. Można się śmiać, że to kolejna rezolucja, która nic nie zmieni, ale ja uważam, że to pierwszy krok w debacie, która zakończy się prawem każdej Europejki do bezpiecznej i legalnej aborcji - podsumowała Sylwia Spurek.

Treść projektu

Autorzy projektu, do którego dotarła PAP, "zdecydowanie potępiają" w nim orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dot. aborcji w Polsce, uważając, że "orzeczenie to zagraża zdrowiu i życiu kobiet". Ich zdaniem "ograniczenie lub zakazanie prawa do aborcji w żaden sposób nie eliminuje aborcji, a jedynie spycha ją do podziemia, prowadząc do wzrostu liczby nielegalnych, niebezpiecznych, tajnych i zagrażających życiu aborcji".

Apelują o to, aby wykonywanie aborcji nie było objęte kodeksem karnym, ponieważ odstrasza to lekarzy, którzy powstrzymują się od ich dokonywania z obawy przed sankcjami karnymi.

Autorzy projektu czterech grup politycznych twierdzą w nim, że "nieuzasadnione przekroczenie ograniczeń w dostępie do aborcji wynikające ze wspomnianego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie chroni przyrodzonej i niezbywalnej godności kobiet, gdyż narusza Kartę Praw Podstawowych, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, liczne konwencje międzynarodowe, których Polska jest sygnatariuszem, a także Konstytucję RP".

Wyrażają też "poparcie i solidarność z tysiącami obywateli polskich, w szczególności Polek i osób LGBTI+, którzy pomimo zagrożeń sanitarnych wyszli na ulice, aby zaprotestować przeciwko poważnym ograniczeniom ich podstawowych wolności i praw".

Projekt wzywa też "Radę do zajęcia się tą sprawą (orzeczenia TK dot. aborcji - red.) i innymi zarzutami łamania praw podstawowych w Polsce poprzez rozszerzenie zakresu jej obecnych wysłuchań na temat sytuacji w Polsce, zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE". Autorzy projektu "z zadowoleniem przyjmują tymczasowe porozumienie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przepisów ustanawiających mechanizm, który umożliwi zawieszenie płatności budżetowych na rzecz państwa członkowskiego naruszającego praworządność".

Rezolucja nie ma mocy prawnej.

