Księżna Sussex w artykule przyznała, że była w ciąży i w lipcu utraciła dziecko. Ciężarna Meghan podczas opieki nad swoim pierworodnym synem Archie'm poczuła silny skurcz. Została przewieziona do szpitala. Okazało się, że księżna poroniła.

"To był lipcowy poranek, zaczynający się całkiem zwyczajnie. Zrób śniadanie. Nakarm psy. Weź witaminy. Znajdź zgubioną skarpetkę. Podnieś kredkę, która potoczyła się pod stół. Zwiąż włosy w kucyk, zanim wyciągniesz syna z kołyski" opowiadała w artykule.

"Po zmianie jego (Archie'go - red.) pieluszki poczułam ostry skurcz. Upadłam na podłogę, z nim w ramionach, nucąc kołysankę, aby uspokoić nas oboje. Radosna melodia mocno kontrastowała z moim poczuciem, że coś jest nie tak. Ściskając swoje pierworodne dziecko, czułam, że tracę drugie" - pisze księżna.





Plotki o ciąży

Media spekulowały, że książęca para może spodziewać się dziecka. Nie było jednak oficjalnego potwierdzenie tej sytuacji. Pisząc artykuł dla "NYT", Meghan nie poinformowała, w którym miesiącu ciąży była.

"Kilka godzin później leżałam w szpitalnym łóżku, trzymając rękę męża. Czułam wilgoć jego dłoni, całowałam jego ręce, mokre od naszych łez" - wyjaśniła. Zdradziła także, że obawiała się czy para poradzi sobie ze stratą. "Próbowałam sobie wyobrazić, jak się z tego podniesiemy" - napisała.

