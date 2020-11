Konflikt interesów wiceministra? Ma udziały w jednym z ośrodków narciarskich

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki przyznał, że może być konflikt interesu prowadzącego negocjacje z branżą narciarską wiceszefa MRPiT Andrzeja Guta-Mostowego, który ma udziały w jednym z ośrodków narciarskich. - Trzeba to jakoś sprawdzić - podkreślił. Premier Mateusz Morawiecki przekazał z kolei, że nie słyszał o "żadnych działaniach lobbingowych czy podszeptach".

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin oraz wiceszef resortu Andrzej Gut-Mostowy prowadzili na początku tygodnia konsultacje z branżą narciarską; we wtorek Gowin poinformował na Twitterze, że protokół sanitarny dotyczący korzystania ze stacji narciarskich został dopracowany, a stoki będą zimą otwarte.

Jak podał portal Wirtualna Polska, Gut-Mostowy ma udziały w spółce prowadzącej ośrodek narciarski w Witowie.

Terlecki został zapytany przez dziennikarzy, jak ocenia sytuację, kiedy wiceminister Gut-Mostowy negocjuje we własnej sprawie, czyli w sprawie wyciągów narciarskich.

- No nie wiem jak z tymi wyciągami. Trochę bez sensu, jeżeli hotele nie działają, to żeby wyciągi działały, ale nie jeżdżę na nartach, więc specjalnie mnie to nie zajmuje - odpowiedział wicemarszałek.

Pytany, czy jeśli Gut-Mostowy jest właścicielem wyciągu narciarskiego, nie ma tu konfliktu interesu, Terlecki odparł: "Pewnie trochę jest. Trzeba to jakoś sprawdzić".

"Nigdy nie działałem w interesie prywatnym"

Jak podaje Wirtualna Polska, wiceminister rozwoju miał 299 udziałów w spółce prowadzącej ośrodek, które są warte 2 mln 990 tys. zł. "Jak wynika z Krajowego Rejestru Sądowego pozbył się większości z nich po wejściu do rządu" - pisze portal.

Obecnie posiada mniej niż 10 proc. udziałów w spółce (ma 58 udziałów o wartości 580 tys. zł). Jego żona Krystyna ma z kolei 53 udziały. Polityk od 2018 r. zasiadał w zarządzie spółki "Witów-Ski". A od 14 lutego 2019 r. do końca lipca br. był prezesem firmy - podano w artykule Wp.pl.

- Pełniąc obowiązki wiceministra rozwoju, nigdy nie działałem w interesie prywatnym, ale zawsze dla dobra wspólnego. Nigdy nie ingerowałem w podejmowanie decyzji o otwarciu stoków narciarskich - powiedział Gut-Mostowy w rozmowie z Onetem.

"Nie sugerowaliśmy się żadnymi podszeptami"

O sprawę został zapytany także premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił na konferencji prasowej, że "wszystkie decyzje, które wiążą się z kwestiami obostrzeń, zapadają na forum rządowego centrum zarządzania kryzysowego", a w jego pracach bierze udział wielu przedstawicieli resortów, także finansów; rozwoju, pracy i technologii czy Ministerstwa Zdrowia.

- Nie mam wątpliwości, że ciało, gremium które analizuje wszystkie kwestie z każdej możliwej strony (...), że podejmuje najbardziej właściwe decyzje, nie sugerując się żadnymi ewentualnymi podszeptami - powiedział premier.

Dodał, że w "tym konkretnym przypadku", czyli ws. stoków narciarskich, "nie słyszałem o żadnych działaniach lobbingowych kogokolwiek, o żadnych podszeptach, żadnych supozycjach". - Podjęliśmy tę decyzję dlatego, żeby zapobiec trzeciej fali, żeby zmniejszyć natężenie trzeciej fali, jeżeli nie uda się jej zapobiec - dodał.

zdr/sgo/ PAP, WP, Onet