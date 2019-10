Minionki, jednorożce i smoki u Donalda Trumpa. Halloween w Białym Domu

Trump wraz z małżonką powitali "potwornych gości" przy dźwiękach czołówki kultowej "Rodziny Addamsów". Nie zabrakło również innych tematycznych piosenek. Obecni na miejscu muzycy zagrali m.in. "Thriller" Michaela Jacksona czy intro z filmu "Ghostbusters".

Halloweenowy nastrój potęgowały umieszczone na fasadzie budynku "drzewa" i rozłożone na schodach dynie.

