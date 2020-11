Pierwszy wywiad Marka Posobkiewicza po wyjściu ze szpitala. "Raport" o 20:50

Do pracy przy zakażonych zgłosił się wiosną, na ochotnika. Kilka tygodniu temu były szef GIS-u Marek Posobkiewicz sam trafił do szpitala. Jego stan był poważny - podano mu osocze, o które teraz apeluje do ozdrowieńców. W swoim pierwszym telewizyjnym wywiadzie po wyjściu ze szpitala opowiedział o walce z chorobą i o swojej muzycznej pasji. "Raport" w Polsat News od poniedziałku do piątku o 20:50.