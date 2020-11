Na łożu śmierci przyznał się do morderstwa sprzed 25 lat. "Chciał zrzucić ciężar"

26 kwietnia 1995 r. nieznany sprawca zastrzelił 26-letniego Christophera Alvina Dalleya. Ciało mężczyzny znaleziono na George Russel Road w Detacur, z kolei jego samochód został zatopiony w rzece Tennessee.

Policjanci przez blisko 25 lat nie mieli żadnych poszlak, osób podejrzanych ani świadków zdarzenia. Sprawa śmierci Dalleya była wielokrotnie wznawiana, ale przełom nie następował. Ostatecznie zagadkę rozwiązał sam sprawca morderstwa.

- Po otrzymaniu telefonu od Whiteda myślałem, że ktoś robi sobie żarty. Gdy jednak rozmowa zaczynała się rozwijać, jego wersja stawała się coraz bardziej prawdopodobna - powiedział serwisowi AL.com, detektyw Sean Mukaddam z policji w Decatur.

Funkcjonariusze ostatecznie odwiedzili 53-latka, który ze szczegółami opowiedział o dokonanej zbrodni. Następnie sam dokładnie wskazał miejsce, w którym porzucił ciało i zatopił auto ofiary. Ostatecznie, po 25 latach, Whited został aresztowany pod zarzutem morderstwa.

