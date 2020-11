Quinn, urodzony w mieście Yonkers w stanie Nowy Jork, był współtwórcą kampanii, która zebrała ponad 220 mln dolarów na badania medyczne nad ALS. Chorobę zdiagnozowano u niego 8 marca 2013 r.

(1/4) We are deeply saddened to share that Pat Quinn, co-founder of the ALS Ice Bucket Challenge passed away at the age of 37. Pat was diagnosed with ALS in 2013 and went on to help popularize the greatest social media campaign in history. pic.twitter.com/c5PiZHRZbE