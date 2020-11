Włamał się do baru. Szybę wybił za pomocą... muszli klozetowej

10 lat więzienia grozi 55-letniemu mieszkańcowi Ostrowca Św. (Świętokrzyskie), który dwukrotnie w ciągu tygodnia włamał się do tego samego baru piwnego. Do lokalu wszedł, wybijając szybę za pomocą muszli klozetowej.

W ubiegłym tygodniu ostrowieccy policjanci otrzymali zawiadomienie o włamaniu do jednego z barów piwnych w mieście. Łupem sprawcy padły dwie butelki whisky. Właściciel lokalu straty oszacował na ponad 100 zł. Amator markowych trunków został zatrzymany w piątek. Okazał się nim 55-letni mieszkaniec Ostrowca Św.

- Mężczyzna przyznał się, że do lokalu wszedł wybijając szybę w oknie za pomocą muszli klozetowej znalezionej na pobliskim śmietniku. Jak twierdził, był mocno "spragniony" i żeby lepiej się poczuć postanowił się włamać się do zamkniętego lokalu. Jednakże po spożyciu alkoholu jego stan uległ pogorszeniu i został on ostatecznie zabrany przez załogę karetki pogotowia do szpitala - powiedziała asp. Ewelina Wrzesień z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św.

Powtórzył wizytę w lokalu...

Miłośnik mocnych trunków po dwóch dniach poczuł się na tyle dobrze, że postanowił powtórzyć wizytę w lokalu. Tym razem 55-latek rozciął folię zabezpieczającą uprzednio wybitą przez siebie szybę. Łupem rabusia znów padł alkohol o wartości ponad 100 złotych.

- W miniony piątek włamywacz usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Za popełnione przestępstwo amatorowi cudzych alkoholi grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat - podkreśliła policjantka.

