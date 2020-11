Archidiecezja Łódzka zebrała 150 tys. zł na testy dla bezdomnych

Arcybiskup Grzegorz Ryś zaapelował tydzień temu o zbiórkę funduszy na opłacenie testów dla osób bezdomnych i bezpiecznego transportu do schroniska. Na apel łódzkiego metropolity odpowiedziało 785 osób. Zebrano 150 tysięcy złotych. Arcybiskup podziękował im podczas internetowej transmisji mszy świętej.

Prawie 800 darczyńców

- Dziękuję wszystkim, a jest to 785 osób, które złożyły się na testy dla naszych sióstr i braci bezdomnych, by mogli w sposób bezpieczny otrzymać schronienie w którymś z naszych domów, które prowadzi Stowarzyszenie Brata Alberta i Siostry Kalkutki – powiedział abp Ryś. - Zebraliśmy prawie 150 tysięcy złotych i myślę, że to jest ten moment, w którym należy zamknąć tę zbiórkę - zaznaczył.

- Gdyby się okazało, że ten fundusz się wyczerpie, to pewnie się jeszcze wtedy odezwiemy. Doświadczyliśmy tego, jak dobro się rozlewa, bo to nie chodzi tylko o te blisko 800 osób, które połączyło się we wspólnym dziele - zwrócił uwagę metropolita łódzki i dodał, że dwa szpitale zaoferowały wykonanie testów nieco taniej.

WIDEO: Abp Grzegorz Ryś dziękuje darczyńcom

Zima w schronisku

- Bezdomni szukają możliwości spędzenia zimy w schronisku. W czasie pandemii na przyjęcie do schroniska dla bezdomnych mogą liczyć tylko te osoby, które mają negatywny wynik testu na COVID-19, ale za badanie trzeba zapłacić - wyjaśnił Tomasz Kopytowski.

- Osoby, które wykonają test, będą czekać na wyniki w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas w Drzewocinach. Transport zorganizują mężczyźni przygotowujący się do posługi diakonatu stałego - powiedział rzecznik.