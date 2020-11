Włoski kardynał: ten, kto kwestionuje świętość Karola Wojtyły, nie wie co mówi

W trwającej w mediach we Włoszech i innych krajach dyskusji wokół raportu Watykanu na temat ukaranego za pedofilię byłego kardynała Theodore’a McCarricka i roli otoczenia Jana Pawła II najmocniej w obronie polskiego papieża wystąpił włoski kard. Camillo Ruini.

"Ręce precz od Jana Pawła II" - to tytuł opublikowanego przez włoski dziennik "Il Foglio" wywiadu z 89-letnim byłym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch i byłym wikariuszem generalnym diecezji rzymskiej, który blisko współpracował z nim przez dwie dekady.

Kardynał Ruini skomentował tam m.in. niedawny artykuł na łamach dziennika "New York Times", w którym napisano, że polski papież został za szybko kanonizowany. Dziennik "National Catholic Reporter" zaapelował zaś o to, żeby znieść kult świętego Jana Pawła II.

"Nie wie co mówi"

We włoskiej prasie trwa od chwili publikacji raportu o sprawie McCarricka dyskusja o tym, czy polski papież w ogóle o niej wiedział, czy też, jak podkreśla wielu watykanistów, został całkowicie oszukany.

Kardynał Ruini w nagłośnionej przez włoskie media i oficjalny portal Vatican News wypowiedzi oświadczył: "Ten, kto kwestionuje świętość Karola Wojtyły, a są wśród nich różni katolicy, nie wie co mówi".

Nie zgodził się z opinią, że Jan Paweł II został za szybko ogłoszony świętym. Podkreślił, że cały proces beatyfikacyjny, a potem kanonizacyjny przebiegał w sposób regularny, z zachowaniem wszelkich norm.

"Fałszywe i niesprawiedliwe"

Włoski dostojnik zapewnił, że zawsze był przeświadczony o tym, że ma do czynienia z wielkim świętym. - Kto kwestionuje jego świętość, jest zaślepiony przez uprzedzenia i nie wie, co mówi. Jest to szczególnie przykre, gdy takie stanowisko zajmują katolicy - podkreślił kard. Camillo Ruini.

Jego zdaniem, "fałszywe i niesprawiedliwe" jest zarzucanie Janowi Pawłowi II "powierzchowności" w kwestiach nominacji.

Tak skomentował sprawę nominacji dla McCarricka, który w 2000 roku został metropolitą Waszyngtonu, a następnie kardynałem. Wyraził również przekonanie, że całkowicie wierny Janowi Pawłowi II był jego osobisty sekretarz, obecnie kardynał Stanisław Dziwisz.

