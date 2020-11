"100 dni solidarności". Premier o walce z Covid-19

Morawiecki przypomniał również o decyzjach w sprawie handlu. Decyzją rządu od kolejnej soboty sklepy zostaną ponownie otwarte, co za tym idzie, klientów przyjmą ponownie centra handlowe. "Od 28 listopada aż do zakończenia Świąt Bożego Narodzenia będą obowiązywać nowe zasady sanitarne, a sklepy i galerie handlowe będą otwarte" - napisał.

Podkreślił także, że z powodu koronawirusa w tym roku ferie zimowe odbędą się w jednym terminie. przerwa od zajęć dla uczniów została wyznaczona na dni 4 do 17 stycznia 2021. "Bez możliwości organizacji wyjazdów, a przedsiębiorcom z branży turystyki zimowej zapewnimy rekompensaty" - dodał Morawiecki. Na konferencji apelował, by w tym czasie pozostać w domu i nie planować wyjazdów.

Szef rządu zapewnił, że "nikogo nie zostawimy bez pomocy. Robimy wszystko, by Polacy jak najmniej odczuli epidemię, a tym, których wirus zmusił do wyrzeczeń, pomagamy wszelkimi środkami, jakimi dysponuje nasze państwo". - Robimy co w naszej mocy, by nie zamrażać wszystkich obszarów życia społecznego i gospodarki - podkreślał.

Prosił również o przestrzeganie ograniczeń. "Pamiętajmy, że znoszenie obostrzeń będzie zależało od przestrzegania zasad sanitarnych i liczby zachorowań. Tylko działając solidarnie wygramy z koronawirusem! " - zaznaczał.