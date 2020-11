Kulisy Szpitala Narodowego. "Znakomita opieka"

- To jest szpital tymczasowy, więc to nie jest szpital z prawdziwego zdarzenia, jakie znamy. Jesteśmy dopiero na początkowym etapie funkcjonowania. On się szumnie nazywa, jest głośny medialnie i są duże oczekiwania. Jesteśmy w stanie przyjąć tylu pacjentów, ile jesteśmy zapewnić bezpieczeństwo - wyjaśnia lekarz Justyna Leszczuk i dodaje: to nie będzie tak, że szpitale opustoszeją, bo się otworzył Narodowy.

Aktualnie zajętych jest tylko ok. 10 proc. z dostępnych łóżek.

Pacjenci przyznają, że opieka jest "znakomita". - Przeczołgała mnie choroba okrutnie - mówi jedna z pacjentek Szpitala Narodowego. Jednocześnie podkreśla, że w żadnym szpitalu "nie była tak dobrze zaopiekowana".

Jeśli stan pacjenta się pogorszy, zostanie przewieziony do szpitala specjalistycznego.

Wideo: "Raport": Kulisy Szpitala Narodowego

Na jednej zmianie pracuje 30 osób. Szpital jest rozbudowywany, docelowo ma mieć 1300 łóżek. Trwa nabór pracowników.

jo/sgo/ polsatnews.pl