"To kolejna ściema". Marek Suski o propozycji Piotra Zgorzelskiego

W środę premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Sejmie informację na temat prowadzonych negocjacji dotyczących wieloletniego budżetu Unii Europejskiej.





Politycy PiS są przeciwni powiązania budżetu z kwestiami dot. praworządności i zapowiadają weto dla budżetu UE. Może to oznaczać, że fundusz odbudowy nie zostanie uruchomiony do czasu znalezienia kompromisu wśród krajów członkowskich.

Oferta ze strony PSL

Pytany o tę sprawę w programie "Graffiti", wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Koalicja Polska) podkreślił, że unijny fundusz odbudowy to bardzo potężny instrument do walki z pandemią i będzie dedykowany m.in. służbie zdrowia, przedsiębiorcom czy rolnikom.

Wicemarszałek Sejmu zwrócił się także z apelem do premiera.

ZOBACZ: Węgry zawetowały budżet Unii Europejskiej. Orban: jesteśmy zwolennikami praworządności"

- Apeluję do pana premiera Morawieckiego: niech się pan nie ogląda na tą 18 posłów (Solidarnej Polski - red.), którzy grają życiem i zdrowiem Polaków, którzy grają przyszłością Polski. Niech pan weźmie pod uwagę, że posłowie PSL, ja dziś to deklaruję, kiedy przyjdzie moment, że parlamenty krajowe będą musiały ratyfikować fundusz odbudowy, kiedy będzie pan potrzebował większości, posłowie PSL podniosą za tym rękę - powiedział. Jak podkreślił, PSL ma więcej niż 18 posłów.

W rozmowie z "Interią" doprecyzował, że takie jest oficjalne stanowisko posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego i wypowiedział te słowa jako sekretarz partii, a nie członek klubu PSL-Koalicja Polska-Kukiz'15.

- Mówimy bardzo wyraźnie, że pan Mateusz Morawiecki nie musi się oglądać na szantażystów i szukać większości do poparcia funduszu odbudowy. My zagłosujemy za tym funduszem i ratyfikujemy go w polskim parlamencie. Nie musi więc wetować, bo weto jest wyłącznie wynikiem strachu przed utratą większości w Zjednoczonej Prawicy. My tę większość dajemy - powiedział "Interii" Zgorzelski.

"Niech oni przestaną się wygłupiać"

Słowa Zgorzelskiego skomentował w rozmowie z "Interią" Marek Suski z PiS. - Nie ma mowy o żadnym szantażu ze strony Solidarnej Polski. Obrona naszej suwerenności jest najważniejsza. Taka jest właśnie polityka Prawa i Sprawiedliwości, którą zresztą nakreślił Jarosław Kaczyński - powiedział.

ZOBACZ: Co oznacza weto dla unijnego budżetu?

- Różne propozycje poddańcze w stosunku do Unii Europejskiej, a także ubieranie ich w słowa, że "premier nie musi ulegać szantażowi", są kolejną ściemą - ocenił.

- Niech oni przestaną się wygłupiać i bronią polskich interesów, a nie namawiają do zdrady - dodał polityk PiS.

WIDEO - Lider Bayer Full o Kulcie: Kto by chciał ich płytę kupić Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/hlk/ Interia.pl, polsatnews.pl, Polsat News