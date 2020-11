Posłowie opozycji żądają wyjaśnień od policji, mają zawiadomić prokuraturę

Pierwotnie protest przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego miał odbyć się przed Sejmem. Policja szczelnie ogrodziła jednak cały teren wokół parlamentu, dlatego kilkutysięczna manifestacja ruszyła przed siedzibę TVP przy Placu Powstańców. Tam doszło do starć z policją.

Policja relacjonowała na Twitterze, że "w związku z agresją skierowaną wobec policjantów użyto środków przymusu bezpośredniego, m.in. w postaci gazu".

Wydarzenie zabezpieczali zarówno policjanci w mundurach jak i po cywilnemu.

Posłowie opozycji mają wiele zastrzeżeń do działań podjętych przez policję. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty miał być szarpany przez policjanta. To zdarzenie mają jeszcze wyjaśniać policjanci. Poseł KO Monika Wielichowska informowała o połamanej legitymacji poselskiej. Ucierpieć miała także posłanka Lewicy Magdalena Biejat - mimo że pokazywała legitymację poselską, została spryskana gazem.

Na nagraniu widać, jak posłanka @MagdaBiejat podchodzi do policjantów z legitymacją poselską, a policjanci atakują ją gazem. pic.twitter.com/sxjSqicGF3

Z relacji posła Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby wynika, że jeden z mężczyzn bił pałką teleskopową protestujących. Szczerba zbiera teraz materiał dowodowy, chce zawiadomić prokuraturę.

Proszę o informacje na temat tej nieoznakowanej osoby, która używała pałki teleskopowej na Placu Powstańców Warszawy. Są one niezbędne do złożenia przeze mnie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. Informacje proszę wysyłać w prywatnej wiadomości. pic.twitter.com/0Qir0lwn6n