W środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaprezentował zmiany w ratuszu, które wymusiła dymisja wiceprezydenta Pawła Rabieja. Jak ogłosił nowym wiceprezydentem stolicy będzie Aldona Machnowska-Góra, która jak do tej pory będzie zajmować się koordynacją spraw związanych z kulturą. W jej kompetencjach znajdzie się także polityka społeczna i mieszkalnictwo.

Pozostałymi wiceprezydentami miasta pozostaną: Renata Kaznowska (odpowiada m.in. za edukację, sport oraz po dymisji Rabieja także za zdrowie, tak będzie dalej), Michał Olszewski (m.in. gospodarka odpadami, rozwój gospodarczy i fundusze europejskie) oraz Robert Soszyński (m.in. infrastruktura i transport; podlega mu także Biuro Spraw Dekretowych). Soszyński będzie odpowiadał też za kwestię reprywatyzacji.

"Pół na pół" pod względem płci w zarządzie Warszawy

Trzaskowski ogłosił również, że na stanowisku koordynatora pozostanie Justyna Glusman odpowiedzialna w ratuszu za kwestie ochrony środowiska i walkę z kryzysem klimatycznym. Nową koordynatorką została Karolina Zdrodowska, która będzie odpowiadać za Centrum Komunikacji Społecznej i za Biuro Rozwoju Gospodarczego.

Skarbnikiem pozostanie Mirosław Czekaj, sekretarzem Marcin Wojdat, a dyrektorką magistratu Elżbieta Markowska.

- To jest cały silny zespół. Cieszę się, że jest dokładnie pół na pół. Połowa z nas to mężczyźni, połowa z nas to kobiety. To jest ten standard, który powinien obowiązywać. Bardzo się z tego cieszę - powiedział Trzaskowski o swoim zespole.

Rabiej zdymisjonowany za urlop podczas pandemii

Paweł Rabiej - wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny za obszar zdrowia - stracił stanowisko dwa tygodnie temu, po tym jak dziennikarze ujawnili, że bez wiedzy Trzaskowskiego udał się na urlop za granicę.

Prezydent Warszawy uznał takie zachowanie za nieodpowiedzialne i zdymisjonował swego zastępcę.