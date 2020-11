Dziewięć lat unikał kary. Przed policją ukrył się w szafie

Policjanci od dziewięciu lat poszukiwali 37-letniego mieszkańca Branic, skazanego prawomocnym wyrokiem za liczne oszustwa, kradzieże i włamania na karę pozbawienia wolności.

Poszukiwany, by uniknąć więzienia, przez kilka lat mieszkał poza granicami Polski, a nawet zmienił swój wygląd zewnętrzny.

Ukrył się w szafie

Pod koniec października jeden z policjantów z Kietrza dowiedział się, że poszukiwany może przebywać na terenie województwa śląskiego. Wspólnie z funkcjonariuszami wydziału kryminalnego w Bytomiu udali się do mieszkania, gdzie mógł przebywać poszukiwany listami gończymi przestępca.

Gdy weszli do lokalu, okazało się, że poszukiwany chciał po raz kolejny uniknąć kontaktu z wymiarem sprawiedliwości, chowając się we wnętrzu domowej szafy. Tym razem, po wyprowadzeniu z domowego mebla, trafił wprost do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał zasądzone wcześniej kary pozbawienia wolności.

laf/ PAP