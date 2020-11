PiS przywraca zawieszonych posłów. Nie wszystkich

Zawieszenie 15 posłów PiS było konsekwencją zagłosowania przez nich, mimo dyscypliny partyjnej, przeciwko uchwaleniu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego.

Wśród zawieszonych we wrześniu decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego posłów znaleźli się: Jan Krzysztof Ardanowski, Kazimierz Moskal, Henryk Kowalczyk, Lech Kołakowski, Katarzyna Czochara, Zbigniew Dolata, Teresa Glenc, Agnieszka Górska, Teresa Hałas, Jerzy Małecki, Krzysztof Szulowski, Piotr Uściński, Marek Wesoły, Bartłomiej Wróblewski oraz Sławomir Zawiślak.

13 przywróconych posłów

Sobolewski poinformował we wtorek o przywróceniu w prawach członka partii większości zawieszonych posłów.

"Postanowieniem Rzecznika Dyscyplinarnego PiS z dnia 17 listopada 2020r. umorzono postępowanie dyscyplinarne w sprawie naruszenia Statutu PiS. W związku z powyższym, wygasa decyzja prezesa PiS z dnia 17 września 2020 r. o zawieszeniu w prawach członka PiS poniżej wymienionych osób" - brzmi informacja zamieszczona na Twitterze przez szefa Komitetu Wykonawczego.

Postanowieniem Rzecznika Dyscyplinarnego @pisorgpl z dn.17.11.2020r. umorzono postępowanie dyscyplinarne w sprawie naruszenia Statutu #PiS. W zw. z powyższym, wygasa decyzja Prezesa @pisorgpl z dn.17.09.2020 r. o zawieszeniu w prawach członka @pisorgpl poniżej wymienionych osób: pic.twitter.com/ytUKD9F8OH — Krzysztof Sobolewski 🇵🇱100PL🇵🇱 (@AC_Sobol) November 17, 2020

Z dołączonej do wpisu listy wynika, że decyzja dotyczy 13 z 15 zawieszonych we wrześniu posłów. Wśród nich nie znalazł się b. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz Lech Kołakowski, który zapowiedział we wtorek w RMF FM odejście z partii. Powodem jest zawieszenie go w prawach członka PiS po tym, jak głosował przeciwko tzw. piątce dla zwierząt.

Powód rezygnacji

Kołakowski powiedział w Polsat News, że jest to deklaracja medialna, a jeszcze w poniedziałek przełoży pismo ze swoją rezygnacją.

Rządzący zapowiadali w ostatnim czasie złożenie nowego projektu dot. ochrony zwierząt. - Zapowiedź nowej "piątki dla zwierząt" spowodowała moją decyzję. Tę ustawę powinni pisać specjaliści, eksperci z dziedzin, a nie osoby, które nie znają specyfiki produkcji zwierzęcej i rynków rolnych - ocenił.

Kołakowski podziękował także rolnikom, m.in. z AGROunii, którzy protestowali przeciwko ustawie ws. zwierząt. - To są obrońcy Polski, polskiej wsi. Ta postawa rolników jest właściwa - powiedział.

Zapytany o to, czy ewentualne nowe koło będzie współpracowało z AGROunią Kołakowski odpowiedział, że "rozmowy powinny się odbywać z całym środowiskiem reprezentującym polską wieś".

WIDEO: Lech Kołakowski w Polsat News

Ardanowski? "Jestem otwarty do współpracy z każdym"

Poseł został zapytany także o to, czy będzie głosował w Sejmie zgodnie z linią PiS. - Jeżeli będzie utworzone koło poselskie, to koło będzie podejmowało decyzje. Na pewno będą to dobre decyzje dla Polski, ale na pewno (koło - red.) będzie popierało dobre projekty PiS - powiedział.

Kołakowski nie chciał zdradzić, kto może wstąpić do zapowiadanego koła. Pytany o byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego oznajmił, że jest otwarty do współpracy z każdym, komu leży na sercu dobro polskiej wsi i dobry stan prawny.

- Na dzisiaj jest wystarczająca liczba posłów na utworzenie koła poselskiego. Trwają rozmowy, ewentualnie mogą być deklaracje wstąpienia do koła osób, które zagłosowały nawet za "piątką dla zwierząt", ale ich światopogląd powoduje, że raczej nie będą popierać podobnych przedłożeń, gdyż to głosowanie ma sprzyjać polskiej wsi, a nie likwidować wiele branż rolnych - powiedział.

WIDEO - Prognoza pogody - poniedziałek, 16 listopada - popołudnie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP