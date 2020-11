Mamy 20 tys. 816 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia. Nie żyją kolejne 143 osoby. Liczba zakażonych wzrosła do 733 788. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło 10 491 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 35,1 tys. testów.

"Mamy 20 816 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (3322), mazowieckiego (2436), wielkopolskiego (2400), dolnośląskiego (1784), małopolskiego (1295), lubelskiego (1163), zachodniopomorskiego (1110), łódzkiego (1083), pomorskiego (1037), warmińsko-mazurskiego (1040), kujawsko-pomorskiego (896), podkarpackiego (842), świętokrzyskiego (787), lubuskiego (577), opolskiego (557), podlaskiego (487)" - przekazało ministerstwo zdrowia.

Z powodu COVID-19 zmarło 16 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 127 osób. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 16, 2020

Od początku pandemii zakażenie potwierdzono u 733 tys. 788 osób. Zmarło 10 491 chorych.

Ponad 2 tys. zajętych respiratorów

Jak podał resort, obecnie w szpitalach przebywa 22 tys. 458 osób. W sumie system dysponuje 35 tys. 604 łóżkami. W kraju pozostaje 13 146 wolnych łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19.

Zajętych jest 2103 respiratorów, z ogólnej puli 2754.

Kwarantanną objęto 422 tys. 767 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 28 tys. 528.

Do tej pory wyzdrowiały 306 tys. 22 osoby.

"Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych"

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w zeszły poniedziałek, że rozwijany przez niego projekt szczepionki na Covid-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji.

- Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. W tej chwili to 31 mln ludzi. (…) Proces przygotowania nie będzie łatwy, jeśli mówimy o tym szczepieniu. Podejrzewam, że skłonność do szczepienia będzie zdecydowanie większa niż do tej pory w przypadku różnych chorób - podkreślił w piątek programie "Gość Wydarzeń" minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zaznaczył, że "dostępność szczepionki musi być masowa".

- Myślimy o wykorzystaniu punktów drive-thru, w których dziś wykonywane są wymazy - dodał.

Podkreślił, że Polska nie jest jeszcze na etapie, by można było mówić o rezygnacji z projektów szpitali tymczasowych.

Pandemia od marca

Zapalenie płuc nazwane przez ekspertów COVID-19 pierwszy raz rozpoznali lekarzy w mieście Wuhan w Chinach pod koniec 2019 roku. Liczba zakażeń wirusem, który zdaniem naukowców pochodzi prawdopodobnie od zwierząt, wzrosła tak gwałtownie, że 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła na świecie stan pandemii.

W Polsce pierwszy na początku marca rozpoznano zakażenie u pierwszego pacjenta. Niedługo potem Ministerstwo Zdrowia i rząd Mateusza Morawieckiego ogłosiły wprowadzenie radykalnych obostrzeń. Aby zapobiec niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się pandemii zamknięta została m.in. większość sklepów.

bas/ polsatnews.pl