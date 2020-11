Posłowie zajmą się projektem dotyczącym depenalizacji marihuany

Maciejewska przekazała, że zespół zbierze się 23 listopada, a w poniedziałek przekaże tę informację członkom zespołu, w którego skład oprócz posłów Lewicy wchodzą także przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oraz Konfederacji.

- Spotkamy się, aby porozmawiać o trzech projektach ustaw dotyczących zarówno marihuany leczniczej, konopi siewnych, a także marihuany stosowanej przez dorosłych do celów rekreacyjnych - powiedziała posłanka.

Jak dodała podczas spotkania położy na stole projekt ustawy dekryminalizacji niewielkich ilości marihuany na własny użytek. - Co to są niewielkie ilości? To jest kwestią do dyskusji. Zwróciłam się do Biura Analiz Sejmowych z prośbą o pokazanie, jak wyglądają te ilości na własny użytek w poszczególnych krajach Unii Europejskiej - podkreśliła Maciejewska.

Dodała, że BAS spytała także o kwestię marihuany leczniczej w innych krajach, aby zespół mógł mieć te dane przed podjęciem prac.

Jak zaznaczyła, to, że zespół zajmie się projektami, w tym dotyczącym depenalizacji, nie oznacza, że już będzie go składał w Sejmie.

Na najbliższym posiedzeniu zespołu posłowie także pochylą nad ogólnopolską akcją "Uwolnić Mariana". - Ma ona na celu pokazanie w jak trudnej sytuacji są dzisiaj pacjenci, którzy korzystają z marihuany leczniczej, która często jest niedostępna i bardzo droga - powiedziała Maciejewska.

dk/ PAP