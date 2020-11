Wirusolog: szczepienie na Covid-19 możliwe co 3 lata

Jeżeli spełni się czarny scenariusz, że Covid jest taki, jak inne koronawirusy, to szczepienie będzie trzeba powtarzać mniej więcej co trzy lata - podkreślił w sobotę wirusolog prof. Włodzimierz Gut.

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, że rozwijany przez niego projekt szczepionki na Covid-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji. Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE.

W środę Komisja Europejska zatwierdziła umowę z obiema firmami na zakup 300 mln dawek. Premier Mateusz Morawiecki w piątek spotkał się z przedstawicielami firmy Pfizer; spotkanie było poświęcone współpracy w przygotowania zakupu i dystrybucji szczepionek na Covid-19.

Prof. Gut pytany w sobotę w Polskim Radiu 24, ile tych szczepionek trafi do Polski odparł, że "my działamy poprzez Unię, gdzie proporcjonalnie do liczby mieszkańców zostaną podzielone szczepionki". - Liczę, że przypadnie nam około maksimum 10 mln - podkreślił wirusolog. - Czyli i tak maseczki nam zostaną - dodał.

Na uwagę, że możemy nosić maseczki jeszcze przez kilka lat Gut odparł: "Zwłaszcza, że jeżeli spełni się czarny scenariusz, że Covid jest taki, jak inne koronawirusy, to mniej więcej szczepienie będzie trzeba co trzy lata powtarzać".

