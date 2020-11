"W kilku miejscach było niezwykle gorąco. Niestety jest to fakt. Policjanci w okolicach Ronda de Gaulle’a zostali zaatakowani m.in. racami. Dosłownie walczyli w ogniu. Chuligani atakujący policjantów w zdecydowanej większości to pseudokibice" - napisała na Twitterze Komenda Stołeczna Policji.

ZOBACZ: Marsz Niepodległości. Oświadczenie PiS

Pod spodem zamieściła nagranie, na którym widać, jak grupa osób na rondzie de Gaulle'a rzuca w kierunku funkcjonariuszy odpalone race. Wszędzie jest pełno dymu i co chwilę słychać wybuchy petard.

Na innym zamieszczonym przez KSP nagraniu pokazany jest szpaler stojących policjantów i grupę mężczyzn, którzy wykrzykują w ich kierunku wulgarne słowa. W stronę funkcjonariuszy leci wyrwana kostka brukowa i ponownie race. "To tylko zaledwie 2 minuty z tego, co działo się (...), gdy atakowano policjantów. Tego zachowania nie można określić jako świętowanie niepodległości" - brzmi wpis KSP nad filmem. "Wśród zatrzymanych do przestępstw są osoby w wieku od 18 do 41 lat" - dodała warszawska policja.

KSP w serii zamieszczonych na Twitterze filmów opublikowała też nagranie, na którym widać jak grupy osób atakują ich również na stacji Warszawa Stadion. "Tym razem nagranie z kamer monitoringu na stacji »Stadion Narodowy«. Widzimy moment, gdy policjanci po raz kolejni są atakowani. Amunicję chuliganów stanowią kamieni" - napisała KSP.

Z kolei na innym filmie widać jak niszczony jest znak drogowy. "Przenosimy się teraz w inne miejsce. Jak widzimy, chuliganom (...) przeszkadzało wszystko. W tym przypadku niszczony jest znak drogowy. 17 osób spośród 36 zatrzymanych do przestępstw było nietrzeźwych" - podała policja.

Rannych 35 policjantów

W środę ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Mimo że - zgodnie z zapowiedziami organizatorów - miał być zmotoryzowany - wielu uczestników brało w nim udział pieszo. Podczas Marszu doszło do zamieszek; policja informowała m.in., że na rondzie de Gaulle'a w stronę policjantów poleciały kamienie i race. KSP informowała, że zgromadzenie pieszych jest nielegalne.

ZOBACZ: Rzecznik policji: 35 policjantów rannych w czasie Marszu Niepodległości

Jak informował w czwartek rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak, w związku z przestępstwami po środowym Marszu Niepodległości zatrzymano dotychczas 36 osób; wystawiono także ponad 260 mandatów, do sądu trafiło 420 wniosków o ukaranie. Rannych zostało 35 policjantów, a łącznie zatrzymano ponad 300 osób.

Jak podaje RMF24, zatrzymani to w 90 proc. pseudokibice, którzy przyjechali do stolicy z 9 województw - również z odległych, bo z zachodniopomorskiego, czy z dolnośląskiego. Mają od 18 do 41 lat. Połowa w trakcie zatrzymania była nietrzeźwa. Części z nich zostaną również postawione zarzuty posiadania narkotyków.

