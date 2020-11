Media: Joe Biden wygrał w Arizonie

Joe Biden wygrał wybory prezydenckie w Arizonie - poinformowały CNN i "The New York Times" w piątek rano czasu polskiego. Media przyznały Demokracie zwycięstwo po 10 dniach od zakończeniu liczenia głosów. Wcześniej zwycięstwo Demokraty ogłosiły Fox News i agencja AP. Aktualnie jego przewaga nad urzędującym prezydentem Donaldem Trumpem w stanie wynosi ok. 11 tys. głosów.