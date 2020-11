45 zastępów straży pożarnej gasi pożar składowiska opon

- To duży pożar składowiska opon w Raciniewie k. Unisławia. Obok znajdują się inne zakłady. Teren jest gęsto zabudowany. Składowisko ma ok. 1,5 ha. Palą się opony na obszarze ok. 700 m2 - powiedział w rozmowie z PAP st. kpt. Guzek.

Dodał, że na miejscu działa już 45 zastępów straży pożarnej, a nadal do pomocy wysyłane są kolejne.

Bardzo duże skażenie powietrza

- Gaszenie tego pożaru potrwa wiele godzin. Na szczęście nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Za wcześnie jest także na wskazanie przyczyny pożaru - podkreślił rzecznik prasowy chełmińskiej straży pożarnej.

Przyznał, że skażenie powietrza w przypadku tego rodzaju pożaru jest bardzo duże. Pytany przez PAP, czy powoduje to konieczność ewakuacji mieszkańców pobliskich domów, odpowiedział, że na razie nie.

- Na szczęście wiatr nieco nam pomaga i kieruje ciemny dym w stronę pól, a nie domostw - stwierdził.

jo/ polsatnews.pl, PAP