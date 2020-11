15 lat za uduszenie żony i tuszowanie zbrodni

Kamil T. to mechanik i syn emerytowanego policjanta. Mężczyzna udusił sznurkiem 30-letnią żonę, a następnie upozorował samobójstwo. Udało mu się oszukać biegłego. Tylko dzięki uporowi rodziny pani Anny odkryto prawdę. Sąd apelacyjny złagodził zabójcy karę z 25 do 15 lat, a Sąd Najwyższy ją podtrzymał. To oznacza, że za 6 lat mężczyzna może odzyskać wolność. Więcej w materiale "Interwencji".

Anna Gołda miała 30 lat. Od 11 lat była żoną i matką. Mieszkała w Starachowicach. Jej mężem był o pięć lat starszy Kamil T. - mechanik samochodowy. Ich związek nigdy nie należał do łatwych.

- Kamil nadużywał alkoholu i to był ten problem. Widziałam, jak miała lima. Nosiła okulary, bo się wstydziła. Ostatnie momenty były takie, że po prostu dolatywał do niej i tak jakby ją za szyję łapał. Był strasznie zmieniony w oczach, no, nie ten sam Kamil - mówi reporterowi "Interwencji" przyjaciółka Anny.

- Ona go zdradzała na każdym kroku. To trwało długo - twierdzi przyjaciel Kamila T.

"Czułam, że coś może się zdarzyć"

W kwietniu 2014 roku Kamil wyprowadził się z domu. Zamieszkał u swoich rodziców. Co kilka dni przychodził jednak do Anny, aby odwiedzić syna. Tak było też w niedzielę czwartego maja - ostatni dzień długiego weekendu.

- Powiedziałam, żeby nie wpuszczała zięcia, bo coś poczułam. Coś poczułam, po prostu. Czułam, że może się coś wydarzyć - wspomina Maria Gołda, matka Anny.

- Ona mu wtedy w oczy powiedziała: "ja cię nigdy nie kochałam". Gdyby to wtedy wyszło, okazałoby się, że to była zbrodnia w afekcie - mówi ojciec Kamila T.

Mężczyzna udusił Annę sznurkiem, a następnie przeciągną zwłoki do łazienki i tym samym sznurkiem przywiązał do kaloryfera, pozorując samobójstwo.

- Jak córka się osunęła (podczas ataku - red.), zobaczył że poruszyła ręką, to powiedział, że doszedł drugi raz, wziął znów ten sznur i jeszcze jej poprawił - opowiada Aleksander Gołda, ojciec Anny.

Następnego dnia po zabójstwie Kamil ponownie pojawia się w mieszkaniu Anny. Potem wykonuje telefon do swojego ojca - emerytowanego policjanta. To on otwiera drzwi, kiedy na miejscu pojawiają się śledczy. Jest też obecny przy oględzinach zwłok.

- Za to, że syn od razu nie był zatrzymany, winię prowadzących oględziny. Przy zabójstwie decydujące jest słowo biegłego - przyznaje ojciec Kamila T.

Biegły stwierdził samobójstwo

Biegły podczas oględzin stwierdził samobójstwo. Sprawa została umorzona. Ale rodzice kobiety nigdy nie pogodzili się z tą decyzją. Dwa lata po zabójstwie udało im się dotrzeć do policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Kielcach. Ci postanowili na nowo zainteresować się sprawą i przebadać Kamila wykrywaczem kłamstw.

- Mówiąc potocznie, trywialnie, oskarżony pękł. To był de facto główny dowód w tej sprawie, no bo świadków tej zbrodni nie było - informuje Jan Klocek z Sądu Okręgowego w Kielcach.

- W zeszłym roku jeszcze była robiona wizja, eksperyment, gdzie manekina wieszano w tym mieszkaniu. Robiono ją pod kontem mojego współudziału - mówi ojciec Kamila T.

Po tym jak Kamil przyznał się do morderstwa, śledczy postanowili ekshumować i ponownie przebadać ciało ofiary. Tym razem sekcji zwłok dokonał biegły z innego miasta. Jego badanie doprowadziło do zaskakujących wniosków.

- Stwierdzono obecność bruzd typowych, jak dla powieszenia. Były 3, a nawet chyba 4 - opowiada Aleksander Gołda, ojciec Anny.

Mimo, że bruzd wisielczych było kilka, biegły stwierdził, że samobójstwo jest najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci pani Anny.

- Wie pan ile ja sekcji zrobiłem w życiu? Ponad 3000 - mówi biegły sądowy naszemu reporterowi. - No, ale nie zauważył pan trzech bruzd wisielczych? - Proszę pana, co pan mi będzie mówił, czy ja zauważyłem, czy nie zauważyłem? Jak pan zrobi ponad 3000 sekcji, to wtedy będziemy dyskutować, o! - To może rutyna pana zgubiła? - Może, proszę pana, nie będę tutaj dyskutował. Dobra, dziękuję panu za rozmowę!

Zmniejszenie wyroku

W marcu 2018 roku w sprawie zabójstwa Anny zapadł pierwszy wyrok. Kamila T. skazano na 25 lat więzienia. Jego obrońcy odwołali się jednak do Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Tam wyrok zmniejszono do 15 lat.

- Sąd uznał, że jego przyznanie się jest szczere, i że bez jego wyjaśnień sprawca mógłby nie być pociągnięty w ogóle do odpowiedzialności - tłumaczy złagodzenie wyroku Tomasz Szymański z Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Kwestią wyroku dla Kamila T. zainteresował się sam minister sprawiedliwości. Pod koniec zeszłego roku skierował w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego. Kilka tygodni temu, jego skarga została rozpatrzona. Zapadł ostateczny i nieodwołalny wyrok.

- Sąd Najwyższy po pierwsze - oddala kasację, po drugie - obciąża Skarb Państwa wydatkami poniesionymi przez Sąd Najwyższy związanymi z rozpoznaniem kasacji - informuje Rafał Malarski z Sądu Najwyższego.

- Wyrok jest słuszny, skazany odsiedział dopiero 4 lata, więc jeszcze troch, ale myślę, że może z przedterminowego warunkowego zwolnienia po 10 latach skorzystać - komentuje Olgierd Międzybłocki, obrońca Kamila T.

- Nie godzimy się z argumentacją tego sądu, ale jest to wyrok Sądu Najwyższego - mówi Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej.

Nikt nie usłyszał zarzutów

Mimo upływu lat nikt z biorących udział w śledztwie w sprawie śmierci Anny nie usłyszał żadnych zarzutów. Biegły, który uznał że doszło do samobójstwa nadal pracuje i sporządza kolejne opinie. Jego działania ma wyjaśnić śledztwo prowadzone w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu. Trwa już trzy lata. Od wielu miesięcy w sprawie nie dzieje się jednak praktycznie nic.

- Powodem przedłużenia okresu trwania śledztwa jest fakt oczekiwania na zakończenie realizacji opinii zleconej biegłym, jeszcze w ubiegłym roku. Bez tej opinii nie będziemy mogli podjąć dalszych czynności. Z uwagi na okres epidemiczny, który aktualnie trwa, biegli nie są w stanie jej zrealizować w terminie wcześniej uzgodnionym - tłumaczy Beata Galas z Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

- Tu jeszcze ktoś inny palce w tym maczał. Myślę, że kiedyś prawda wyjdzie na jaw - podsumowuje przyjaciółka zamordowanej Anny.

