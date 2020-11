Kryzys światowy. Wielka Brytania ciągle na minusie

Brytyjski PKB w trzecim kwartale 2020 roku był o 9,6 proc. mniejszy niż w tym samym okresie rok wcześniej, a wrześniowa produkcja przemysłowa spadła o 6,3 proc. w porównaniu z wrześniem 2019 roku. Martin Sorrell, założyciel największej na świecie firmy reklamowej WPP jest zdania, że gospodarka na Wyspach będzie podnosiła się po pandemii i brexicie przez co najmniej 5 lat.

Z dzisiejszych brytyjskich danych statystycznych najlepiej wypadło porównanie PKB w trzecim kwartale 2020 roku z wynikiem z drugiego kwartału - zanotowano wzrost o 15,5 proc. Jest to jednak konsekwencja oczywistej ekonomicznej przewagi miesięcy letnich, gdy pandemia osłabła, nad wiosennymi stojącymi pod znakiem lockdownu.

Bezprecedensowy kryzys

Wielka Brytania zdobywa niechlubną pozycję kraju o najpoważniejszym spadku PKB spośród wszystkich państw G7. W ostatnich miesiącach decydenci w Londynie poczuli się zmuszeni do zaaplikowania gospodarce ponad 200 miliardów funtów (prawie biliona złotych), aby utrzymać ją na powierzchni.

W tej chwili kraj przygotowuje się do ostatecznego opuszczenia Unii Europejskiej 31 grudnia 2020 roku mimo, że nadal nie jest gotowa umowa handlowa z Brukselą. Przedmiotem porozumienia obu stron ma być roczna wymiana gospodarcza o wartości prawie biliona dolarów.

Nawet po zawarciu umowy brytyjscy importerzy i eksporterzy będą musieli stawić czoła opóźnieniom na granicach w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Zderzą się z nowymi, biurokratycznymi wymogami i barierami, których następstwem może być zrywanie regionalnych łańcuchów dostaw.

- Odrodzenie gospodarki Zjednoczonego Królestwa zajmie dużo czasu. Powrót do normy po brexicie może potrwać od 5 do nawet 10 lat. Tym bardziej, że kraj stanie przed koniecznością głębokich zmian w przemyśle - napisał ostatnio Martin Sorrell, założyciel największej na świecie firmy reklamowej WPP, jednej z najstarszych brytyjskich spółek giełdowych.

Dużo bezrobotnych

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii we wrześniu wzrosła z 4,5 do 4,8 proc., co jest najgorszym wynikiem od czterech lat. Liczba osób poszukujących pracy zwiększyła się w ciągu ostatnich trzech miesięcy aż o 243 tysiące i osiągnęła poziom 1,62 miliona - najwyższy od kryzysu finansowego z lat 2008-09. Wstępne dane za październik wskazują, że liczba zatrudnionych w gospodarce Zjednoczonego Królestwa spadła o 782 tysiące w porównaniu z marcem, kiedy wprowadzono pierwsze restrykcje pandemiczne.

Tak znaczny wzrost bezrobocia sprowokował pytanie, jak wielu zwolnień można było uniknąć, gdyby tylko kanclerz skarbu Rishi Sunak wcześniej zapowiedział kontynuowanie akcji pomocowej dla pracodawców. W minionym tygodniu poinformował o przedłużeniu aż do marca 2021 roku programu, w ramach którego rząd pokryje 80 proc. wynagrodzenia osób niezdolnych z powodu koronawirusa do pracy w pełnym wymiarze godzin.

Zapowiedź ta sprawiła, że eksperci niemal natychmiast zrewidowali prognozy dotyczące rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Mimo to ekonomista Dan Hanson szacuje, że stopa bezrobocia na początku przyszłego roku zbliży się do 7,5 proc.

