Budynek ten, którego nazwa po arabsku znaczy wieża Chalify, ma wysokość prawie 829 metrów. Jego nazwa pochodzi od imienia szejka Chalify ibn Zajeda an-Nahajana, emira Abu Zabi i prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Z życzeniami dla Polski

"Dziś wieczorem rozświetlamy Burdż Chalifa polską flagą, aby uczcić ich Dzień Niepodległości, życząc im dalszego rozwoju i pomyślności" - brzmi podpis filmu przedstawiającego biało-czerwony budynek na Twitterze.

نضيء #برج_خليفة الليلة بالعلم البولندي احتفالاً بيوم استقلالهم متمنين لهم المزيد من النمو والازدهار



Burj Khalifa lights up in the Polish flag in celebration of their independence. We wish them prosperity and peace pic.twitter.com/CPe25kDYC0