"Zgniły wyż" nad Polską. Pogoda na wtorek, 10 listopada

Kierowców uprzedzamy, że mgły mogą miejscami utrzymywać się przez większą część dnia, a przez to ograniczać widoczność do 100 metrów. Warto zdjąć nogę z gazu i dostosować prędkość do panujących warunków atmosferycznych i drogowych.

Zimno i wilgotno

Temperatura na przeważającym obszarze nie przekroczy 10 stopni. Wyniesie maksymalnie od 8 stopni w centrum i na południu do 11 stopni na południowym wschodzie. We mgle temperatura może nie przekraczać 5 stopni.

Wiatr z kierunku wschodniego zacznie się wzmagać i może dochodzić w porywach do 40 km/h, tym samym potęgując chłód.

Ciśnienie wciąż wysokie

Ciśnienie pozostanie wysokie i jeszcze wzrośnie. W samo południe wyniesie od 1028 hPa na zachodzie do 1033 hPa na północnym wschodzie.

Warunki biometeorologiczne pozostaną niekorzystne dla naszego samopoczucia, co meteopaci mogą odczuwać pod postacią senności i bólu głowy.

Święto Niepodległości pochmurne

Święto Niepodległości zapowiada się w większości regionów pochmurno z mgłami i mżawką. Jeśli pojawią się przejaśnienia, to niewielkie i wyłącznie lokalnie. Temperatura wyniesie od 6 stopni na północy do 12 stopni na południu.

WIDEO - Rzecznik ZUS o dodatkowym zasiłek opiekuńczym. Komu przysługuje, jak go dostać? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Łukasz Mielczarek/dk/ Twoja Pogoda