Protest przed resortem edukacji. Statystyki policji

W trakcie poniedziałkowego protestu funkcjonariusze zatrzymali jedną osobę za znieważenie i wystawili siedem mandatów za łamanie obostrzeń i tamowanie ruchu - poinformował we wtorek rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Dodał, że policjanci sporządzili też 55 wniosków o ukaranie do sądu i 50 notatek do sanepidu.