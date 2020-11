Czarnek zdecydował. Wiadomo, kto będzie odpowiadał za podstawy programowe

Pierwszą decyzją nowego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka było odwołanie Aliny Sarneckiej, dyrektor departamentu Podręczników, Programów i Innowacji. Jak później tłumaczył w Interii, "liczba uwag ze środowisk nauczycielskich, rodziców, które w szczególności dotyczyły podręczników, była tak duża, że w porozumieniu z kierownictwem MEN podjąłem taką decyzję. Świeże spojrzenie na temat podręczników i podstawy programowej będzie potrzebne od zaraz".

Nową dyrektor departamentu została Roksana Tołwińska, do tej pory... zastępczyni Sarneckiej. Tołwińska to jedyna "stara" twarz w kierownictwie departamentu, bo chwilę przed odwołaniem Sarneckiej z resortu odszedł też jej zastępca Rafał Lew-Starowicz.

Tołwińska najpierw tymczasowo, a teraz już oficjalnie przejęła kierowanie departamentem. Kim jest nowa szefowa w MEN odpowiedzialna za podstawy programowe?

W ostatnich latach budowała swoją pozycję w MEN. W 2019 roku uczestniczyła w edukacyjnym okrągłym stole zorganizowanym przez rząd na Stadionie Narodowym, czyli w dyskusji na temat problemów edukacji szeroko pojętego środowiska oświatowego. Okrągły stół był odpowiedzią rządu na strajk nauczycieli, ale efektów jego pracy do dziś nie zaprezentowano.

W marcu 2020 roku, czyli tuż po wybuchu pandemii, Tołwińska stanęła na czele ministerialnego "zespołu do spraw wdrażania kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19".

Start w wyborach

Zespół odpowiadał m.in. za współpracę z TVP w zakresie programów edukacyjnych (pamiętne z wiosny lekcje w telewizji, którym internauci oraz eksperci zarzucali błędy i podkreślali nieprzygotowanie nauczycieli do występów przed kamerą), czy współpracę z przedstawicielami platform dzienników elektronicznych (platforma Librus nie wytrzymała przeciążenia w dniu przejścia uczniów na nauczanie zdalne) oraz za monitorowanie funkcjonowania platformy epodręczniki.pl i współpracę z wieloma podmiotami.

W 2014 roku Tołwińska, nieskutecznie, ubiegała się o mandat radnej dzielnicy Bemowo w Warszawie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości (zdobyła 165 głosów). W mediach społecznościowych pozostał plakat z czasów, gdy startowała w wyborach.

W sieci pozostały też wpisy Tołwińskiej. Na Twitterze była aktywna w latach 2015-2017, choć w tym czasie najczęściej "podawała dalej" wpisy innych użytkowników. Pierwsze jej wpisy wyraźnie wspierają Andrzeja Dudę i wyśmiewają Bronisława Komorowskiego z kampanii prezydenckiej w 2015 roku. W kolejnych dużą wagę przywiązuje do historii - pisze o 1050. rocznicy chrztu Polski, Żołnierzach Wyklętych, Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, czy poleca homilię ks. Pawlukiewicza z okazji kolejnej rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Wybór sędziego TK

Osobny tweet poświęciła prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. W trakcie kryzysu sądowego w Polsce jeden z internautów napisał: "Dziś Kaczyński zainstalował kolejnego sędziego w TK, bez jednego głosu sprzeciwu, przy oszałamiającym aplauzie opozycji, mistrz". Chodzi o sprawę sędziego Zbigniewa Jędrzejewskiego, zgłoszonego przez PiS, którego Sejm wybrał na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przy jednoczesnym bojkocie głosowania większości posłów opozycji. Tołwińska skomentowała to krótko: "Prezes mistrz!".

Zastępcą Tołwińskiej w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji został Tomasz Kulasa. To również transfer wewnętrzny, bo Kulasa do tej pory był naczelnikiem wydziału odpowiedzialnym za innowacje i technologie. Nowy zastępca departamentu przejmie więc zadania, które do niedawna pełnił Rafał Lew-Starowicz, odpowiedzialny za obszar innowacji i cyfryzacji.

