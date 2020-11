Próbował zapalić papierosa podłączony do tlenu. Wybuchł pożar

Do zdarzenia doszło w Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi.

Przebywający na oddziale zakaźnym Covid-19 pacjent próbował zapalić papierosa. Zapaliła się instalacja tlenowa, do której był podłączony.

W Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi doszło do nietypowego zderzenia na oddziale zakaźnym COVID-19. Jeden z pacjentów próbował zapalić papierosa. Doszło do pożaru instalacji tlenowej do której był podłączony. Personel szpitala w porę zareagował. Obyło się bez ewakuacji. pic.twitter.com/XhNqoBuWTL