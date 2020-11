Powstał hologram Kory. "Była artystką o wielu twarzach"

Hologram słynnej wokalistki został stworzony za pomocą technologii "Deep Fake" - opartej na sztucznej inteligencji oraz sieciach neuronowych. Przy tworzeniu projektu wykorzystano tysiące fotografii Kory z lat 90. Zgodę na udostępnienie wizerunku wokalistki wyraził Kamil Sipowicz. Podczas prezentacji widzowie mieli okazję wysłuchać utworu "Po prostu bądź".

- To bardzo skomplikowane doświadczenie. Z jednej strony jest przeświadczenie, że Kory nie ma, że to jest tylko technologia. A z drugiej czuje się jakąś taką duchową obecność - podkreślił Kamil Sipowicz w rozmowie opublikowanej na kanale Leia Display System. - Hologram pokazuje Korę w jej bardzo charakterystycznych gestach, minach, spojrzeniu, ruchu i tańcu… - zaznaczył. - Tak naprawdę nie wiemy, z czym mamy do czynienia - ze sztucznym wirtualnym bytem, czy Kora jest tutaj naprawdę obecna - dodał. - To jest jakiś sposób na zmartwychwstanie - stwierdził.

"Była artystką o wielu twarzach"

- Dużo oczywiście zależy od tego, w jakiej roli ten hologram ma występować. Ogólnie nie jestem zwolennikiem hologramów. Uważam, że nie należy podejmować decyzji artystycznych w imieniu zmarłych. Chyba że zostawiają jakieś precyzyjne wytyczne - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl Bartłomiej Chaciński, kierownik działu kulturalnego tygodnika "Polityka". - W wypadku Kory - cóż, uważam, że niezależnie od wszystkiego to trochę za wcześnie. Nie mówiąc o tym, że największym darem od nieżyjących artystów jest to, że zostawiają miejsce żywym, nowym - dodał.

- Nie pamiętam, żeby jakikolwiek polski artysta miał swój hologram - mówił natomiast w rozmowie z polsatews.pl Mariusz Stelmaszczyk, dziennikarz stacji Rock Radio. - W czasach, kiedy jesteśmy zamknięci w domach, a autorytetów jest coraz mniej, być może to jest jakieś rozwiązanie na to, by pokazać kim była Kora - dodał.

- Kiedy zobaczyłem ten krótki filmik z prezentacji hologramu, odebrałem to bardziej jako rodzaj jakiegoś performansu niż zjawisko, które miałoby zostać z nami na stałe. Wątpię, żebyśmy chodzili w najbliższym czasie co tydzień na koncerty z udziałem hologramów. Myślę, że ten pomysł jest takim fajnym sposobem na upamiętnienie Kory, która była artystką o wielu twarzach. Mieliśmy takiego Davida Bowiego w kobiecej wersji - tłumaczył dziennikarz.

Aktorskie wyzwanie

- Kora (red.) funkcjonuje z nami przez ten jeden magiczny moment, przez te parę minut - chciałoby się ją tak zatrzymać - opisywała Aleksandra Popławska, aktorka, która wcieliła się w postać Kory, komentując wrażenia towarzyszące w odbiorze projektu.

- Muszę powiedzieć, że to chyba moje największe aktorskie wyzwanie - zaznaczyła Popławska. - Trzeba oddać swoje ciało, mimikę, na którą nakładana jest twarz Kory - tłumaczyła . - Właściwie stałam w jednym miejscu, w jednym punkcie na "green screenie". Jest to takie odarte z jakiejś duchowości, z takiej atmosfery, którą Kora często miała na przykład na koncertach - dodała.

Pomysł realizowała firma AR73 wspólnie ze start-upem Leia Display System, który ma m.in. odpowiadał za projekt umożliwiający wyświetlanie obrazu w powietrzu. Kamil Sipowicz zapytany o przyszłość projektu powiedział, że wyobraża sobie koncerty hologramu z muzykami. - Wielu polskich, młodych świetnych artystów pracuje nad repertuarem Kory i kto wie, czy ten hologram do jakichś wspólnych koncertów nie zostanie wykorzystany. Na razie nie mogę zdradzać szczegółów, bo to wszystko powstaje - ale są ciekawe plany i ciekawi artyści - mówił Kamil Sipowicz.

Dotychczas hologramy słynnych artystów pojawiały się na zagranicznych scenach. Do takich projektów wykorzystano m.in. wizerunek 2Paca, Michaela Jacksona oraz Whitney Houston.

