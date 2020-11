Kilkutysięczny protest w Gruzji ws. powtórzenia wyborów

Kilkutysięczny protest zebrał się w Tbilisi w niedzielę wieczorem - podaje portal Civil.ge. Zwołały go partie opozycyjne, które w październikowych wyborach przekroczyły 1-procentowy próg wyborczy, jednak uważają, że doszło do nadużyć na korzyść rządzącego Gruzją od ośmiu lat Gruzińskiego Marzenia. W związku z tym opozycjoniści ogłosili bojkot nowego parlamentu i zażądali przeprowadzenia nowych wyborów.

ZOBACZ: Gruzja padła właśnie ofiarą najpotężniejszego cyberataku w swojej historii

Oprócz tego oponenci partii rządzącej domagają się dymisji szefowej Centralnej Komisji Wyborczej Tamar Żwanii, a także uwolnienia trzech osób, które uważają za więźniów politycznych. We wspólnym ultimatum partie opozycyjne domagały się spełnienia tych postulatów do godz. 20 (17 w Polsce) w niedzielę.

#UPDATE 🇬🇪 Police in ex-Soviet Georgia fired water cannons and tear gas on demonstrators who have vowed permanent protests until a snap vote is called as the opposition accused the ruling party of rigging tightly contested parliamentary elections https://t.co/wX7TEdP45x pic.twitter.com/M5hRgRZLM0