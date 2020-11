Major pierwszym adoptowanym psem, który zamieszka w Białym Domu

W kampanii prezydenckiej Joe Biden dał się poznać jako miłośnik zwierząt, a szczególnie psów. W mediach społecznościowych publikował filmy z ich udziałem. Czworonogi miały na sobie apaszki i koszulki z napisem "Dogs for Biden" (ang. psy dla Bidena). W wideo pojawiało się hasło: "Let's bring dogs back to the White House" (ang. przywróćmy psy do Białego Domu).

Champ i Major Biden

Prywatnie rodzina Bidenów ma dwa owczarki niemieckie o imionach Champ i Major. Drugiego z nich prezydent-elekt adoptował w 2018 roku z Delaware Humane Association. Major będzie pierwszym w historii adoptowanym psem, który zamieszka w Białym Domu.

After four years of no dog in the White House, Champ and Major Biden will be moving in. AND Major will be the first ever rescue dog to be first canine! pic.twitter.com/D5JPkBXIMC — Charlie Haynes (@charliehtweets) November 7, 2020

Wiceprezydent-elekt Kamala Harris nie ma zwierząt, jednak w mediach społecznościowych pokazuje, że czworonogi są w jej otoczeniu zawsze mile widziane.

Dogs are always welcome in my Senate office – here are a few paw-licy advisors who regularly stop by. #NationalPetDay pic.twitter.com/vVbriFTlg5 — Kamala Harris (@SenKamalaHarris) April 11, 2019

Poprzedni lokatorzy

Poprzednimi czworonożnymi lokatorami prezydenckiej rezydencji byli Bo i Sunny rasy portugalski pies dowodny należące do rodziny Obamów.

Bo, który w Białym Domu zamieszkał w kwietniu 2009 roku, pojawił się m.in. w komiksie Marvela. Wydano też o nim książkę dla dzieci zatytułowaną "Bo. America's Commander in leash".

