Premier na budowie szpitala w Katowicach. "Dziś przyjechało sześć tirów"

Premier Mateusz Morawiecki składa w sobotę wizytę na budowie szpitala tymczasowego dla chorych na Covid-19 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

- Skala naszego przedsięwzięcia niech będzie zobrazowana tutaj na przykładzie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Wielka hala, w której znajdzie się 500 łóżek. Ale w skali całej Polski, w ciągu miesiąca utworzymy 6 tysięcy łóżek na oddziałach zakaźnych, na oddziałach, które będą leczyć COVID-19 - powiedział Morawiecki.

Jak mówił, dla porównania przed pandemią, łącznie wszystkich łóżek w całej Polsce dostępnych było 3 tys. na oddziałach zakaźnych. - W ciągu miesiąca zwiększamy razy dwa liczbę łóżek, tworząc je w szpitalach tymczasowych, tworząc je w różnych miejscach - zaznaczył.

Szef rządu poinformował, że obecnie dostępnych jest około 30 tys. łóżek. - Ale liczba zakażonych osób cały czas jest bardzo wysoka. To będzie znowu pewnie około 27 tys. W związku z tym, musimy tworzyć nowe miejsca dla chorych, ale musimy też opanować rozwój epidemii. Stąd te wszystkie obostrzenia, stąd te rygory - one muszą być przestrzegane dystans - powiedział.

500 łóżek, 100 respiratorów

- Chciałbym, aby to nie strach przed koronawirusem i przed karą nakładaną przez władze był tym elementem, który skłania do noszenia maseczki i do przestrzegania zasad. Chciałbym, aby to przede wszystkim była odpowiedzialność za innych - mówił szef rządu. Dodał, że w duchu takiej odpowiedzialności w Katowicach powstaje szpital tymczasowy.

Premier poinformował, że placówka pomieści 500 łóżek, z czego niemal wszystkie będą miały dostęp do instalacji tlenowej, a 100 łóżek będzie podłączonych do respiratorów.

- Dzisiaj do tego centrum przyjechało sześć tirów. Cztery z łóżkami, jeden z respiratorami oraz kardiomonitory - poinformował.

- W ciągu miesięcy letnich dokonywaliśmy zakupów monitorów. Dodatkowo zainstalowanych zostało tylko w ostatnim tygodniu ok. tysiąca respiratorów, w październiku również tysiąc respiratorów - informował Morawiecki.

- Dzisiaj podłączonych już jest 2200 respiratorów, ale - uwaga - w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych już jest dostępnych kolejnych 3,5 tys. respiratorów - oświadczył szef rządu.

- Apeluję również do szpitali (...) - każdy szpital, który zwróci się do ARM otrzyma respirator, mam nadzieję w terminie krótszym niż 48 godzin - powiedział Morawiecki.

