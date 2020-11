Trener polskich siatkarzy zakażony koronawirusem. "Mam dziwne uczucie w głowie"

"Prawie cały mój zespół ma pozytywny wynik testu na Covid-19 a ja nie? Może nie jestem wystarczająco blisko niego. Ale od wczoraj należę do tej samej grupy. Jestem »pozytywny«. Oczywiście, przebywam na kwarantannie, z łagodnymi objawami lub bez nich. Mam jedynie dziwne uczucie w głowie, ale to mam zawsze" - napisał żartobliwie na Twitterze trener mistrzów świata.

Almost my whole team Covid-positive and me not 🤷‍♂️ ? Maybe I am not close enough to my team. But since yesterday, I belong to the same group. I am ‘positive’ , of course in quarantaine with mild to no symptoms. I have only a strange feeling in my head, but that I had always 😉. pic.twitter.com/CGHpRf08CT