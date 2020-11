W piątek na zachodzie i południu spodziewamy się niewielkich przejaśnień, które z biegiem dnia będą zanikać. Na pozostałym obszarze od poranka będzie pochmurno.

Kierowcy, zachowajcie szczególną ostrożność

Na północy, wschodzie i w centrum spodziewamy się gęstych mgieł, które do wieczora spowiją niemal cały kraj. Mogą one ograniczać widoczność do 100-200 metrów, a lokalnie na leśnych drogach, nad ciekami i zbiornikami wodnymi oraz w obniżeniach terenu nawet do 50 metrów.

Niewykluczone, że mgłom będzie towarzyszyć niewielka mżawka. Kierowców prosimy o szczególną ostrożność.

Co najwyżej 14 stopni

Temperatura nieznacznie wzrośnie i wyniesie maksymalnie od 8 stopni na południowym wschodzie do 14 stopni na środkowej północy.

twojapogoda.pl

Wiatr z kierunku zachodniego w dalszym ciągu będzie umiarkowany i silny, chwilami w porywach do 40-50 km/h. Będzie obniżać temperaturę odczuwalną nawet o kilka stopni.

Ciśnienie wciąż bardzo wysokie

Ciśnienie pozostaje bardzo wysokie stabilne. W samo południe wyniesie od 1027 hPa na północnym wschodzie do 1035 hPa na południowym zachodzie.

Warunki biometeorologiczne, mimo bardzo wysokiego ciśnienia, nadal będą obojętnie wpływać na nasze samopoczucie.

Czeka nas słoneczny i ciepły weekend

W weekend po ustąpieniu mgieł będzie słonecznie, szczególnie w niedzielę. W wielu regionach kraju możemy liczyć na bezchmurne niebo. Temperatura wzrośnie nawet do około 15 stopni.

Łukasz Mielczarek/wka/ Twoja Pogoda.pl, polsatnews.pl