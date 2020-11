Mają 14 synów. Doczekali się pierwszej córki

45-letnia Kateri Schwandt urodziła Maggie Jayne w czwartek w Grand Rapids. Jay Schwandt, również 45-latek, powiedział, że on i jego żona "są bardzo szczęśliwi i bardzo podekscytowani, że Maggie Jayne dołączyła do rodziny".

- Ten rok był pamiętny z wielu powodów, ale Maggie jest najwspanialszym prezentem, jaki mogliśmy sobie wyobrazić - stwierdził po narodzinach dziewczynki.

Najstarszy syn pary, 28-letni Tyler, powiedział, że jego rodzice myśleli, iż nigdy nie będą mieli córki. Dodał, że w ich domu w Lakeview prawdopodobnie nie ma niczego różowego. - Nie wiem nawet, czy moja mama ma jakieś różowe ubrania - stwierdził Tyler.

