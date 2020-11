Sankcje dla Łukaszenki. Jest decyzja UE

Według informacji Polskiej Agencji Prasowej nowe sankcje mają objąć 15 przedstawicieli władz białoruskich, w tym Łukaszenkę. Osoby te zostaną objęte zakazem wjazdu do UE i zamrożeniem aktywów.

Protesty na Białorusi

Milicja w Mińsku użyła w niedzielę granatów hukowych przeciwko demonstrantom - podał portal Tut.by. Rzeczniczka MSW Wolha Czamadanawa potwierdziła użycie "środków specjalnych" i powiedziała, że protestujący atakowali funkcjonariuszy struktur siłowych. Liderka opozycji białoruskiej Swiatłana Cichanouska oświadczyła, że w poniedziałek na Białorusi rozpocznie się zapowiadany ogólnokrajowy strajk.

ZOBACZ: Białoruś: zatrzymania kobiet i niepełnosprawnych



Rzeczniczka powiedziała, że w dwóch miejscach w Mińsku milicja zatrzymywała ludzi i zastosowała "środki specjalne"; Czamadanawa nie podała przy tym, jakie konkretnie były to środki. Dodała, że użyto ich, by powstrzymać protestujących i "zapobiec napadom na funkcjonariuszy". Zapewniła, że do takich napadów już dochodziło ze strony demonstrantów.







WIDEO - Kwaśniewski: przywódcy Stanów Zjednoczonych nie są gotowi na XXI wiek Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/ PAP