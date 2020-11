Więcej rozpogodzeń, a mniej deszczu. Pogoda na wtorek, 3 listopada

We wtorek najwięcej słońca spodziewamy się w województwach zachodnich i północnych. Na pozostałym obszarze z biegiem dnia będzie się przejaśniać, jedynie na wschodzie utrzyma się przeważające zachmurzenie z opadami deszczu.

Nadal będzie ciepło

Temperatura pozostanie wysoka i w godzinach popołudniowych wyniesie od 11 stopni na północnym zachodzie do 16 stopni na południowym wschodzie kraju.

Wiatr z kierunku północno-zachodniego i zachodniego będzie umiarkowany i silny, chwilami w porywach do 40-50 km/h. Będzie obniżać temperaturę odczuwalną nawet o kilka stopni.

Ciśnienie szybko rośnie

Ciśnienie jest wysokie i bardzo szybko rośnie. W samo południe wyniesie od 1019 hPa na północnym wschodzie do 1024 hPa na zachodzie.

Warunki biometeorologiczne w większości regionów kraju nadal będą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, objawiając się bólem głowy i sennością.

Środa mokra i chłodniejsza

W połowie tygodnia wrócą deszczowe chmury do większości regionów. Jedynie miejscami na zachodzie i północnym zachodzie padać nie powinno. Temperatura spadnie przeważnie do około 10 stopni, tylko na południowym wschodzie będzie cieplej, do 15 stopni.

Łukasz Mielczarek/dk/Twoja Pogoda