Koniec z tanimi zakupami z Chin? Nadchodzi podatek na towary z zagranicznych platform

Uszczelnienie VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami zakłada projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

"Uczynienie z poczty i kurierów inkasentów podatku od towarów i usług w zryczałtowanej kwocie, która byłaby pobierana przy wydaniu adresatowi każdej paczki spoza Unii Europejskiej" - to jedna z propozycji Izby Gospodarki Elektronicznej dot. problemu nierównych warunków prawnych konkurencji ze sprzedawcami spoza UE, a zwłaszcza z Chin.

Izba chce także rozważania podjęcia działań kontrolnych w celu oceny, czy stosowany przez niektórych polskich przedsiębiorców mechanizm pośredniczenia w sprzedaży towarów z platform internetowych spoza Unii Europejskiej nie narusza zbiorowych interesów konsumentów, zasad przetwarzania danych osobowych, w tym ich przekazywania do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. IGE chce także, by sprawdzać czy mechanizm nie opiera się na fikcji prawnej pośrednictwa, w przypadkach gdy dochodzi w istocie do sprzedaży, co - jej zdaniem - powinno być objęte kontrolą prawidłowości wykonywania obowiązków podatkowych przez takich polskich przedsiębiorców.

Ponadto, jak wynika z rekomendacji Izby zaleca się "przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla konsumentów uświadamiających, z jakimi ryzykami wiąże się zakup towarów na platformach spoza Unii Europejskiej oraz braku odprowadzania podatku od towarów i usług.