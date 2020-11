Diego Maradona w szpitalu. "Był bardzo smutny, nie chciał jeść"

Agencja AP cytuje wypowiadającego się anonimowo pracownika Maradony, który określił, że stan słynnego przed laty zawodnika nie jest poważny.

- Był bardzo smutny od tygodnia, nie chciał jeść - relacjonowała wspomniana osoba z otoczenia mistrza świata z 1986 i wicemistrza z 1990 roku.

Jak dodała, osobisty lekarz Leopoldo Luque zabrał pretendenta do miana najlepszego piłkarza świata do prywatnej kliniki na badania. Argentyńczyk mieszka w położnej ok. 40 kilometrów od Buenos Aires La Placie od jesieni ubiegłego roku, gdy został szkoleniowcem ekipy Gimnasia y Esgrima.

"To nie jest żadna nagła sytuacja"

W dniu 60. urodzin pojawił się na chwilę na meczu ligowym swoich podopiecznych, ale oglądał je z trybun i opuścił stadion przed końcem pierwszej połowy. Jego nieobecność na ławce trenerskiej była związana z zaleconą przez lekarza kwarantanną po kontakcie z osobą, która miała objawy Covid-19. Luque zaprzeczył, by sam Maradona był zakażony. Negatywny wynik dały też przeprowadzone u niego testy.

- Brakowało mu energii, urodziny były czynnikiem, który w pewnym aspekcie komplikował sprawę. Moim pomysłem jest, by nawadniać go przez trzy dni, zobaczyć, jaki będzie rozwój wypadków i dostosować leki. To nie jest żadna nagła sytuacja. On może w dowolnej chwili zdecydować się na powrót do domu - zaznaczył lekarz.

Słynny piłkarz w przeszłości nieraz trafiał do szpitala, przeważnie z powodu konsekwencji prowadzonego przez niego przez długi czas rozrywkowego trybu życia. W styczniu ubiegłego roku został przyjęty ze względu na krwawienie w układzie pokarmowym, dwa lata temu zaś zasłabł na meczu Argentyna - Nigeria podczas mistrzostwach świata w Rosji. W 2007 roku sam zgłosił się do kliniki w Buenos Aires, szukając pomocy w walce z nałogiem alkoholowym, a trzy lata wcześniej trafił do szpitala z poważnymi problemami z sercem i oddychaniem, co łączono z braniem kokainy. Potem był na odwyku narkotykowym na Kubie i w ojczyźnie, a następnie w 2005 roku poddał się operacji zmniejszenia żołądka, co pomogło mu schudnąć.

