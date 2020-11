Zakup ponad 300 nowych aut. Rzecznik rządu wyjaśnia

To zakupy dla 70 różnych jednostek, włącznie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w większości to samochody dostawcze, mające cele użytkowe - tak rzecznik rządu Piotr Müller odniósł się do doniesień medialnych w sprawie zakupu przez rząd kilkuset samochodów.