Politycy Konfederacji popełnili przestępstwo? Na ich konta miały wpłynąć wysokie kwoty

Po 90 tys. zł pensji z góry wypłacili sobie liderzy Konfederacji z partii KORWiN, gdy pojawiło się ryzyko, że majątek tego ugrupowania przejmie państwo - informują media. Mogło dojść do bezpodstawnego wzbogacenia się. Śledczy prawdopodobnie będą sprawdzać, czy politycy popełnili przestępstwo menedżerskie, czyli wyrządzenie znacznej szkody majątkowej, co podlega karze więzienia do 5 lat.