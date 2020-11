Informacji o liczbie zabitych oraz rannych nie potwierdziła jeszcze policja. Jak przekazało BBC, funkcjonariusze mają wydać specjalny komunikat w sprawie.

Do ataku nożownika doszło w historycznej dzielnicy miasta Old Quebec, nieopodal siedziby władz kanadyjskiej prowincji.

Lokalni dziennikarze opublikowali na Twitterze zdjęcia i nagrania z akcji służb.

#BREAKING: Two people confirmed dead in a stabbing attack at Quebec City near the provincial parliament. Attack carried out by man dressed in medieval clothing as Samurai, who has now been arrested. Quebec is a predominantly French speaking city of Canada. pic.twitter.com/KtweYhX4Bb