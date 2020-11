Blokada skrzyżowań, rond, wjazdów i wyjazdów z ważnych miejsc w dużych i małych miastach - taki scenariusz na poniedziałkowe popołudnie napisał Strajk Kobiet i apeluje do swoich zwolenników, by kolejny raz wyszli na ulice. Początek protestów zaplanowano na godz. 16:00, 17:00 i 18:00. Na polsatnews.pl minuta po minucie relacjonujemy, co dzieje się na manifestacjach.