Warszawa: zranił nożem sprzedawcę. Trwają poszukiwania sprawcy

W piątek w jednym ze sklepów przy ul. Wólczyńskiej w Warszawie doszło do szarpaniny pomiędzy klientem a sprzedawcą jednego ze sklepów. W trakcie zajścia klient wyjął nóż i ranił sprzedawcę w twarz, ręce i brzuch. Policja poszukuje sprawcy.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 9:40. Jak mówi kom. Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji, mężczyzna wszedł do sklepu dzień wcześniej, aby doładować telefon. W sobotę wrócił i złożył reklamację na niedziałający kod doładowania.

Sprzedawca miał wówczas poinformować klienta, że reklamację należy złożyć u producenta. Mężczyzna nie odzyskał także pieniędzy, które wydał na zakup karty.

Między klientem a sprzedawcą doszło do awantury. W pewnym momencie klient wyciągnął nóż i zaatakował sprzedawcę, raniąc go w twarz, ręce i brzuch. Poszkodowany trafił do szpitala.

Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia. Trwają jego poszukiwania. Policjanci dysponują nagraniem z kamer monitoringu.

