Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to Prawo i Sprawiedliwość ponownie zdobyłoby w nich najwięcej głosów. Poparcie dla partii rządzącej spadło jednak o kilkanaście punktów procentowych w porównaniu do sondażu z początku zeszłego miesiąca i wynosi mniej niż 30 proc. - wynika z sondażu IBRIS dla Wirtualnej Polski. Na podium znalazł się ruch Polska 2050 Szymona Hołowni.