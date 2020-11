Słowacja: w sobotę przetestowano 2,5 mln osób

W niedzielę, która jest drugim dniem ogólnokrajowej akcji, testy przebiegają sprawnie i bez czekania w kolejach - podkreślił minister. W całym kraju działają 4782 punkty pobrań, co według szefa resortu obrony stanowi 98 proc. wszystkich wcześniej planowanych placówek. Obsługuje je ponad 46 tysięcy lekarzy, pracowników medycznych, żołnierzy, policjantów, strażaków i wolontariuszy.

Liczba osób, które poddały się w sobotę testom, pozytywnie zaskoczyła organizatorów bezprecedensowej operacji prowadzonej pod hasłem "Wspólna Odpowiedzialność". Celem akcji jest wykazanie w ciągu dwóch dni, gdzie znajdują się ogniska zakażeń na Słowacji i podjęcie działań, które umożliwią ich zlokalizowanie, by w ten sposób zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa.

"Społeczność odpowiedzialnych ludzi"

Premier Igor Matovicz, minister zdrowia Marek Krejczi i minister obrony Jaroslav Nad’ na konferencji prasowej, którą zorganizowano w niedzielę na jednym punktów pobierania próbek, z szacunkiem wyrażali się o poziomie mobilizacji Słowaków. - Pokazaliśmy, że Republika Słowacka jest społecznością odpowiedzialnych ludzi - ocenił premier.

Liczba przetestowanych osób, którą przedstawił minister obrony, nie uwzględnia testów zrealizowanych w szpitalach, domach opieki społecznej oraz wielkich zakładach pracy. Wojsko, które organizuje i realizuje operację, przekazało dla tych dodatkowych miejsc pobrań około 600 tys. testów. Pełne dane dotyczące dwóch dni testów mają zostać przedstawione w poniedziałek.

Badanie będzie powtórzone

Premier zaapelował do osób z pozytywnym wynikiem testu, by zgodnie z przepisami pozostały w domach na 10 dniowej kwarantannie i skontaktowały się też z osobami, z którymi spotykały się wcześniej. Do osób, które miały wynik negatywny, zwrócił się zaś z wezwaniem, by nadal przestrzegały zaleceń higienicznych.

- Jeśli zbyt szybko zaczniemy żyć, jak gdyby nigdy nic, sami to zepsujemy – powiedział. Matovicz obiecał też, że powszechne badanie z pewnością zostanie powtórzone. - Byłoby idealne, gdyby przeprowadzone je w całej Słowacji, ale być może nie będziemy ich prowadzić w dwóch lub trzech powiatach - stwierdził. Według wcześniejszych planów, które muszą jeszcze potwierdzić eksperci, kolejna tura testów miałaby się odbyć się w dniach 8 i 9 listopada br.

laf/ PAP