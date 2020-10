Co najmniej 25 osób zginęło, a ponad 800 zostały rannych w trzęsieniu ziemi w prowincji Izmir w zachodniej Turcji - podała w sobotę rano turecka agencja ds. zarządzania sytuacjami kryzysowymi (AFAD). Władze prowincji ostrzegły jej mieszkańców, by nie wracali do uszkodzonych budynków, które grożą zawaleniem.